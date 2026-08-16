Karakaş, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçme nedenini açıkladı

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İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasına yönelik eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu.

Karakaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Beni vicdansızca eleştirenlere cevabımdır:

Ben çizgimi değiştirmedim. Fikirlerime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim.”

Ne olmuştu?

Ömer Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuş, paylaşımında, “Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Partiden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Karakaş, istifasının ardından AK Parti’nin 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen “25. Yıl Özel Mitingi”nde AK Parti’ye katılmıştı.