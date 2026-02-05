  1. Ekonomim
Karaköy İskelesi'nde denizde cansız kadın bedeni bulundu

Beyoğlu’ndaki Karaköy İskelesi’nde sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu; Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin kimliği tespit edilemezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde cansız bedeni görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

