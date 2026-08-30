Karaköy'de takside gasp dehşeti: Kanadalı turistin parasını alıp bıçakladılar

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Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

İtiraz edince bıçakla saldırdı iddiası

Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turist darp raporu aldı

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09’da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Saldırı anları kamerada

Turist sanal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi. Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sanal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikâyetçi olacağı öğrenildi.