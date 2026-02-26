  1. Ekonomim
  3. Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü
Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü

Karaköy İskelesi açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen kişi, çevredeki vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü
Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarına yanaşan özel yolcu vapuru henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora olurken bir kişi denize düştü. Bu kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirlenen kazazede H.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Öte yandan yolcu vapurunun tekneye çarpması ve denize düşen kişinin halat yardımıyla can simidi ile kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

