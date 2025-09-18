  1. Ekonomim
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri’ye yürüyen CHP’li gençlere teşekkür ederek "Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin" dedi.

Karalar: Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin
Tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mert, delikanlı, dik duruşlu Adanam, sevgili gençler, değerli kardeşlerim; kalabalık bir şekilde, binbir zahmetle beni ve buradaki arkadaşları yalnız bırakmamak, destek olmak için geldiniz. Silivri'deki herkesin size sonsuz selamları ve teşekkürleri var. Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin. Size, Adanalıya yakışır bir duruş sergileyin. Sakin olun, güvenlik güçleri dahil kimseyle tartışmayın. Hatta güvenlik güçlerine yardımcı olun. Türkiye sizi günlerdir izliyor. Size, Adana’ya yıllarca hizmet eden başkanı, abinizi, arkadaşınızı nasıl sahiplendiğinizi ülkeye Adanalıya yakışır şekilde gösterdiniz. Herkese sevgi ve selamlar." ifadesini kullandı.

