Karamahmutoğlu: İmamoğlu’yla rakip olmamıza rağmen iki kızım Saraçhane’deydi

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, 19 Mart süreciyle ilgili Medyascope'tan Ali Deniz Çakır’a konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk sürecini değerlendiren Azmi Karamahmutoğlu şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu, siyaseten bir rakip olarak görüldüğü için siyaset dışına itilmek istendi. Başına gelen budur. Gözden düşürülmesi gerekiyordu. Hâlihazırda kendisi resmiyette ve hukuken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu hâlde görevinin başında değildir. Yemiş olduğu bir cezadan ötürü değil; sadece bir suçlama var ve yargılaması yapılacak ama görevinin başında değil. Bu bile yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu anlatıyor, gösteriyor. Ekrem İmamoğlu görevinin başında kalmış olsaydı belki de toplamış olduğu siyasal destek daha da artacaktı ya da yanlış işler yaparsa azalacaktı ama görevinin başında kalması bile istenmedi. Yargı marifetiyle görevini yapmaktan alıkondu ve özgürlüğünden yoksun bırakıldı.”

“İmamoğlu’yla geçen sene rakip olmamıza rağmen iki kızım Saraçhane’deydi”

19 Mart protestolarındaki atmosferi olumlu bulduğunu ifade eden Karamahmutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbullu seçmen kendi iradesine sahip çıktı. İlk gün Sayın Ali Şehirlioğlu’yla Saraçhane’deydik ve iki yetişkin çocuğum da gösterilere katıldı. Hâlbuki bir sene önce Ekrem İmamoğlu’yla rakiptik. Seçilmiş olanın hakkını korumak için gösterilerde bulundular. İstanbullu seçmen hangi partiden olursa olsun iradesine sahip çıktı. İmamoğlu’na oy vermemiş olan kendi çocuklarım bile oradaydı.”