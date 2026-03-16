Karaman Valiliği'nden, İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma

Karaman Valiliği, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü programında marşın ilk iki kıtasının Arapça okunmasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

Tepkiler gecikmedi

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tepki göstermişti. Özbay, uygulamanın münferit bir olay olarak görülemeyeceğini söylemişti. Özbay, İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hangi ülkenin ulusal marşı resmi törende başka bir dilde okunur? İstiklal Marşı bağımsızlık mücadelesinin sesidir. Arapça okunması basit bir tercih değil, Cumhuriyetin ortak sembollerine ve diline yönelik bir yaklaşımın göstergesidir. Anayasamıza göre marşımızın dili Türkçedir.”