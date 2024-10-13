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Karaman'da can pazarı! İşçi servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşandı.

Haber Merkezi
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Karaman'da can pazarı! İşçi servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var
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Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerini taşıyan minibüs yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

Sağlıkçılar 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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