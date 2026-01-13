  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karaman’da okullara kar katili
Takip Et

Karaman’da okullara kar katili

Karaman'da beklenen don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karaman’da okullara kar katili
Takip Et

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Zenginlerin karbon ayak izi: 2026 kotası ocak ayında tükendiZenginlerin karbon ayak izi: 2026 kotası ocak ayında tükendiDünya
Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildiBayburt'ta eğitime 1 gün ara verildiGündem
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 13 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 13 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
MEB yeni uygulamayı duyurdu: Karnenin yanında 'gelişim raporu' da verilecekMEB yeni uygulamayı duyurdu: Karnenin yanında 'gelişim raporu' da verilecekEğitim

 