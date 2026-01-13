Karaman’da okullara kar katili
Karaman'da beklenen don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.