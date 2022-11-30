Karamollaoğlu: Anayasa teklifi 85 milyonun beklentileri dikkate alınarak hazırlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, pazartesi günü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliği teklifini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, "Yeni anayasa teklifimiz sadece 6 siyasi partinin değil, 85 milyonun hassasiyet ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmıştır." diye konuştu.

Bu konuda titiz bir çalışma ortaya konulduğunu anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında biz bu teklifle Anayasa'yı bütün olarak ele alıp değiştirme iddiasında değiliz. Sadece güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken bazı konuları ele aldık. Bu, yeni sistemin daha verimli, vatandaşa daha iyi hizmet verecek bir anlayışla yürütülmesini temin için. 1876 yılında yürürlüğe giren Kanun-i Esasi'den bugüne süregelen 150 yıllık anayasa geleneğimizde, bu girişimimizle yeni bir sayfa açılıyor ve çok partili siyasete geçiş tecrübesinden bugüne dek üç çeyrek asırdır hiç şahit olmadığımız bir mutabakatla bu geçişi sağlamaya çalışıyoruz. Unutmayalım ki birbirinden çok farklı geleneklere ve programlara sahip altı siyasi parti ittifak ediyor bu konularda. Bu, özellikle uzlaşma kültürünü kazanma anlamında önemli bir adım."

"Yeni bir Türkiye inşa edeceğimizin altını çiziyoruz"

Bu çalışmanın sadece yeni bir hükümet sistemi değişikliğinden ibaret olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Biz yeni bir anlayışla, her koşulda hürriyeti esas alan ve 85 milyonun insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat süreceği yeni bir Türkiye inşa edeceğimizin altını çiziyoruz. Bu hedefimiz, vatandaşın devlete karşı ödevlerini merkeze alan bir bakış açısı yerine, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini önceleyen yeni bir paradigma ortaya koyuyor. Herkesin devlete sanki çok büyük bir borcu varmış, sanki devlet vatandaşlarının üstünde bir yapıymış anlayışı yerine devletin vatandaşa hizmet etmesini önceleyen bir anlayışı ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, "Mevcut sistem değişmeden ekonominin düze çıkması da mümkün değildir. Ekonomi, adalet, eğitim, tarım, sağlık, dış politika; her alanda yaşadığımız tıkanıklıkları aşmanın yolu buradan geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, bir soru üzerine sonraki Altılı Masa toplantısının tarihinin bu ay içinde açıklanacağını söyledi. Özellikle son birkaç aydır yoğun toplantılar yaptıklarını belirten Karamollaoğlu, "Ümit ediyorum ki bu ay içinde hazırlıklar tamamlanmış olacak, belki bazılarını önümüzdeki ayın başlangıcına da koyabiliriz. Böylece bizim ev ödevimizi bir bütün olarak tamamladığımızı milletimize duyuracağız, her konuda." diye konuştu.