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Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Ankara 27. Asliye Mahkemesi, eski Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi
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Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında, "Temel Karamollaoğlu'nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti" dedi.

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