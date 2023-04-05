Karamollaoğlu: Gelecek ve DEVA ile ortak listede anlaşamadık

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ortak listede anlaşamadıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, ''Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." diye konuştu.

Sözcü TV'ye açıklama yapan Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz." dedi.

Karamollaoğlu, ''İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik." ifadelerini kullandı.