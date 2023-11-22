Karamollaoğlu'dan 50 artı 1 eleştirisi: O gücü kaybettiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendiren Karamollaoğlu, "Öyle bir manzara ile karşı karşıyayız ki çocukları katletmeyi, okulları bombalamayı, hastaneleri tahrip etmeyi, hasta taşıyan ambulanslara kadar her yere saldırmayı kendileri için önemli gören bir anlayış bütün dünya tarafından, özellikle de Batı alemi, yani bugün için gelişmiş kabul edilen ülkeler tarafından normal addediliyor." diye konuştu.

Karamollaoğlu, İslam ülkelerinin varlığıyla yokluğu arasında bir fark bulunmadığını, bu ülkelerin yöneticilerinin yaşananlara karşı seyirci kaldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, "iktidarın üzerine düşen etkili adımları atmadığını" ileri sürdü.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanlığının, Türkiye'deki ABD ve NATO üslerinin kapatılması için bir kampanya başlattığını ifade ederek, buna destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'de sadece İncirlik Üssü bulunduğunu düşündüğünü ancak gördüğü bir haritada onlarca dinleme istasyonu olduğunu öğrendiğini belirten Karamollaoğlu, bunların faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

50 artı 1 tartışmaları

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 şartının değiştirilmesinin istendiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Kim 50+1'i getirdi, siz getirdiniz. O gün gücünüz vardı şimdi o gücü kaybettiniz. 'Ama ben iktidarda kalmak istiyorum, bunu 40+1'e indirelim.' O da bitti şimdi. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz." diye konuştu.

Anayasa'nın bu şekilde değiştirilemeyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bunu bu kadar aleniyetle ortay koymak hakikaten ayıptır." dedi.

Bütçe eleştirisi

Bütçe görüşmelerinin sürdüğünü de anımsatan Karamollaoğlu, bütçe açığının önceki yıla göre neredeyse 4 katı arttığını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bir kuruş dahi israf edemeyiz ama hakkı olanın hakkını vermek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek mecburiyetindeyiz. Bu bir hak. Açlık sınırının altında ücret, asgari ücret olmaz. İnşallah çok uzun süre geçmeden bu iktidar pılını pırtısını toplar gider. Bunlar gitmeden de ülkeye huzur ve barışın gelme ihtimalini göremiyorum." ifadelerini kullandı.