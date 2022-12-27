Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret, Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
İki genel başkanın fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.