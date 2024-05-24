Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları nedeni ile Özgür Özel ile görüşmesi gerçekleşemedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaretin, Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşemeyeceği bildirildi. Karamollaoğlu, daha önce de sağlık sorunları nedeniyle genel başkan adayı olmayacağını açıklamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'da ziyaret edeceği duyurulmuştu.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi. Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da sağlık sorunlarının artık elvermediğini belirterek genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.