Karar çıktı: Fon soruşturmasında 141 kişinin mal varlığı donduruldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 141 kişinin malvarlığını dondurdu, ilgili kurumlara yazı yazıldı. 100 milyon üzeri kazanç sağlayan 214 kişilik tüzel-gerçek kişiye soruşturma daha önce açılmıştı.

Halk TV'nin aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet öncül suçlarından elde edilen malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu 141 kişinin mal varlığı donduruldu.

Malvarlığı dondurulan kişiler arasında TERA Ceo'su Emre Tezmen de yer aldı.

Başsavcılığın SPK ve Merkez Bankası Başkanlığı'na yazdığı yazıda listede yer alan kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı, şüpheli işlemler konusunda savcılığa gecikmeksizin bildirilmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve mal varlıklarının dondurulması istendi.

Listede Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya isimlerinin yanı sıra şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal da var.