Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındı

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır, önceki gece Bursa'da bir otelde konaklaması esnasında gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan gözaltı işlemi, Çakır'ın itirazlarına rağmen devam etti.

İsmin benzerliği ve yanlış TC kimlik numarası olmasına rağmen polislerin bilgiyi göz ardı ettiği ileri süren Çakır, yanlış kişi olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldığını bildirdi.

Elif Çakır olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler. Ülkenin adaletinin ve kolluk kuvvetlerinin durumu ortada" paylaşımında bulundu.