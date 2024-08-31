Karar Resmi Gazete'de: Atama usulleri değişti

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûllerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin değiştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bune göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılması, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki 2 sayılı Cetvelde yer alan Hukuk Müşavirleri, Bakanlık bağlı, ilgili ilişkili kuruluşları satırı, Hukuk müşavirleri Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç şeklinde değiştirilmesi ve Spor Müşavirleri satırının yürürlükten kaldırılmasına kararı verildi.