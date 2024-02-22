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Karatepe'den Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili yorum: Hele şu seçimler bir bitsin

Merkez Bankası'nın yüzde 45 olan faizi sabit tutma kararı hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Bugünkü kararı ve yapılan açıklamadan benim anladığım şu: Merkez Bankası yerel seçimler geçene kadar faiz artışlarına ara vermiş. Hele şu seçimler bir bitsin.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Karatepe'den Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili yorum: Hele şu seçimler bir bitsin
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan’ın başkanlık ettiği ilk toplantıda yüzde 45 olan politika faizini sabit tuttu.

Merkez Bankası, bu kararlar 9 ay sonra ilk defa faiz artışına gitmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de, Merkez Bankası’nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Karatepe, "Bugünkü kararı ve yapılan açıklamadan benim anladığım şu: Merkez Bankası yerel seçimler geçene kadar faiz artışlarına ara vermiş. Hele şu seçimler bir bitsin." ifadelerini kullandı.

 

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