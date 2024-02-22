Karatepe'den Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili yorum: Hele şu seçimler bir bitsin

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan’ın başkanlık ettiği ilk toplantıda yüzde 45 olan politika faizini sabit tuttu.

Merkez Bankası, bu kararlar 9 ay sonra ilk defa faiz artışına gitmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de, Merkez Bankası’nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Karatepe, "Bugünkü kararı ve yapılan açıklamadan benim anladığım şu: Merkez Bankası yerel seçimler geçene kadar faiz artışlarına ara vermiş. Hele şu seçimler bir bitsin." ifadelerini kullandı.