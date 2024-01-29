Karayazı ilçesinin adının değiştirilmesi teklifi TBMM'de

Olumsuz anlamı yüzünden yaşadıkları ilçenin adından rahatsız olan Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayanlar isim değişikliği istiyor.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Karayazı'nın adının 'Güzelyazı' olarak değiştirilmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Tanal, bu teklifin gerekçesinde, Karayazı’nın olumsuz anlam taşıyan mevcut adının, ilçenin gelişimine ve imajına zarar verdiğini belirtti ve ad değişikliği ile olumlu bir dönüşümün başlangıcı olacağını vurguladı.

Karar'da yer alan habere göre, Mahmut Tanal, Karayazı’nın tarım ve hayvancılıkla uğraşan, geniş mera ve yayla alanlarına sahip vatandaşlarının ekonomik potansiyelini vurgulayarak, ilçenin hak ettiği konuma ulaşması gerektiğini ifade etti.

Tanal’ın teklifi, Karayazı’nın “Güzelyazı” olarak anılması ile hem bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkarılmasını hem de ilçenin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu isim değişikliği teklifi, ilçenin gelecekteki konumunu ve algısını olumlu yönde etkileyecek bir adım olarak görülüyor.

Doğal güzellikleriyle biliniyor

Türkiye'nin ikinci en yüksek yerleşim yeri olan Karayazı, 2.450 metre rakımıyla dikkat çekiyor. İlçe, doğal güzellikleri, endemik bitki türleri ve özellikle kırmızı benekli alabalıkların varlığı ile biliniyor. Ters lale türü gibi dünyada nadir bulunan çiçekler de yalnızca Karayazı’da yetişiyor.