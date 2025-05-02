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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de 2 taşınmaz satacak

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
AA
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de 2 taşınmaz satacak
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Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirileceği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Şuyulandırma Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 750'şer metrekarelik taşınmazların tahmini bedeli 16 milyon 500 bin lira, geçici teminat tutarı ise 495 bin lira olarak belirlendi.

Bu iki ihale, 15 Mayıs Perşembe 14:40 ve 15:00 saatlerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

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