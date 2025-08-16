Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek! Yeni genelge yayımlandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları belirlenen teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecek.

Bazı yaya geçitleri kaldırılacak

Meskun mahal dışında tesis edilmiş olan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek. Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi, durak uygulamasının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refüj açıklıklarının kapatılması, trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli düzenlemeler yapılacak. Şehirlerarası karayollarında meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek.

Trafik işaretleri mümkün olduğunca az gerektiğince çok olacak

Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik levhalarına ilişkin uygulamalar "Trafik işaret levhaları mümkün olduğunca az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir hale getirilecek.

Çalışmalar yıl sonuna kadar sonuçlandırılacak

Yapılacak olan çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ve belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek. Çalışmalar birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül 2025 tarihine, diğer yollarda ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sonuçlandırılacak.