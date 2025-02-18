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KARDEMİR'de şiddetli patlama! Gökyüzünü duman kapladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de (KARDEMİR) akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli ses ve gökyüzünü kaplayan duman paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
İHA
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KARDEMİR'de şiddetli patlama! Gökyüzünü duman kapladı
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KARDEMİR Curuf Tumba Tesisi'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden hissedildi.

Vatandaşları korkutan patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlamanın curuftan kaynaklandığı öğrenildi.

Olay sonrası tesisin o bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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