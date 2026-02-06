  1. Ekonomim
  Kardeşinin tutuklanmasına Dilek İmamoğlu'ndan tepki
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 4 Şubat'ta gözaltına alınan kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama kararı verildi.

Dilek İmamoğlu, kardeşinin tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu: Bu neyin intikamı


"Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli?" diyen Dilek İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!"


Dilek İmamoğlu'nun X paylaşımı (6 Şubat 2025)