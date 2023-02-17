Karen Clark & Company: Depremde gayrimenkul kaybı 20 milyar doları bulabilir

Afet modelleme şirketi Karen Clark & Company (KCC) Kahramanmaraş'ı art arda vuran iki depremden sonra deprem sigortası kapsamındaki kayıpların 2 milyar 400 milyon dolar olmasını beklediğini bildirdi.

KCC'ye göre 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde birbiri ardına gelen iki depremin neden olduğu gayrimenkul kaybının 20 milyar dolara yakın olması bekleniyor.

Yapılan değerlendirme 12 yıldır savaşın devam ettiği Suriye'ye yönelik tahmin içermiyor.