Kargo şirketleri bayramda açık mı? Arefe günü çalışıyor mu?

Arefe günü kargo şirketleri çalışacak mı?

Kurban Bayramı öncesi ürün teslimatı bekleyen ya da paket gönderimi yapmak isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Kargo şirketleri bayram boyunca kapalı olacak, arefe günü ise şirketler dağıtıma devam edecek.

Özel kargo şirketleri çalışma günlerini kendi belirliyor, Kurban Bayramı'na girerken Arefe günü kargo şirketlerinin yarım gün boyunca dağıtım yapması bekleniyor.

PTT kargo çalışıyor mu?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT Kargo yarım gün çalışacak.