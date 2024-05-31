Kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına acil iniş yaptı

Edilinen bilgiye göre Lüksemburg merkezli Cargolux Hava Yolları’nın Lüksemburg-Damman seferini yapan CV-4045 sefer sayılı LC-VCB kuyruk tescilli uçağı Türk Hava sahası üzerinde iken uçakta iniş takımlarında yangın ikaz işareti yandı. Bu durum üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş deklare etti.

Cargolux uçağı sorunsuz indi

Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 23.00 sıralarında sorunsuz şekilde inerken itfaiye ve ambulanslar uçağın inişinde hazır bulundu. Bu sırada iniş yapacak uçaklar hava tur atarken kısa süreliğine Havalimanı uçuş trafiğine kapandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri olay sırasında bazı uçaklar havada tur atarken uçağın sorunsuz inişinin ardından uçak inişlerine müsaade edildiğini belirtti. Ayrıca uçağın pistten çekilmesinin ardından uçuş trafiğinin normalle geçeceğini bildirdi.