Karın ağırlığını taşıyamayan fabrikanın çatısı çöktü
Hatay’da etkili olan şiddetli yağışla birlikte biriken kar kütlesini taşıyamayan zeytinyağı fabrikasının çatısı çöktü, olayda yaralanan olmadı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi’nde bulunan zeytinyağı fabrikasının çatısı kar kütlesini taşıyamayarak çöktü.
Çatı, park halindeki; traktör, kamyonet ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Olayda yaralanma yaşanmazken, hafif ticari aracın camı zarar gördü.