  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video)
Takip Et

Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video)

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video)
Takip Et

Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu.

Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video) - Resim : 1

Soğuk havada araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video) - Resim : 2
Kars’ın çok soğuk olduğunu ifade eden Sedat Topçu, "Kars’a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars’ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket" dedi.

Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video) - Resim : 3

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda soğuk havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.

Kars eksi 28'i gördü, her şey buz tuttu (Video) - Resim : 4