Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor: Eksi 14 dereceye düştü
Kars ve Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı.
Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.
Ardahan
Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.
Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu.
Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.