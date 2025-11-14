Karşıyaka Belediye Başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı: Kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’ndeki “Tekstil Günleri” projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının ve Kent A.Ş. yöneticilerinin aileleriyle birlikte tehdit edildiğini açıkladı.

Meclis toplantısında güvenlik kamerası görüntülerini izlerken gözyaşlarına hâkim olamayan Ünsal, bir yöneticinin evine kadar gidilerek ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

Yaklaşık 50 kişilik grubun pazar yerinin kapalı olduğu gün tel örgüleri yıkıp içeri girdiğini, kamu malına zarar verdiğini belirten Ünsal, aynı grubun belediye binası önüne ses bombası attığını anlattı. Pazar yerinde yıllardır süren rant düzeni bulunduğunu, tezgâhların milyonlarca liraya satıldığını ve buna son vereceklerini vurguladı.

“Bir kadın başkan olarak zorbalara izin vermeyeceğim” diyen Ünsal, Kaymakamlık ve Emniyet’e çağrıda bulunarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Tehditler nedeniyle projeyi başka bir alanda sürdüreceklerini belirten Ünsal, “Dün akşam çok gözyaşı döktüm, arkadaşlarımızın yaşadıklarını size anlatamam. Ama geri adım atmıyoruz, Karşıyaka’nın menfaati için gereken her adımı atacağız” dedi.

“Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok” diyen Başkan Ünsal, bu nedenle projeyi farklı bir alanda sürdürme kararı aldıklarını açıkladı ve pazar yerinde süregelen rant düzenine karşı da gereken tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.