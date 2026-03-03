  1. Ekonomim
Karşıyaka Belediyesi işçileri "eksik ve taksitli maaş" eylemi yaptı

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi iştiraklerinden Kent AŞ'de çalışan işçiler, 7 aydır eksik ve taksitli maaş aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan işçiler, "Taksit taksit maaş istemiyoruz" ve "Zam değil, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı, slogan attı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaş yerine haftalık 5-6 bin lira parça parça ödemeler yapıldığını, işçilerin borçla yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Maaşların ödenmesindeki bozukluk nedeniyle işçilerin evine haciz geldiğini, bazılarının işi bırakmak zorunda kaldığını belirten Akdoğan, belediye yönetiminin kendilerini dinlemediğini, görüşme randevularını iptal ettiğini kaydetti.

Akdoğan, birikmiş alacakların ödenmesini isteyerek, "Görev tanımı dışı görevlendirmelere derhal son verilmeli. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

İşçiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

