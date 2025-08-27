Karşıyaka Belediyesi'nde eylemler sürüyor: İşçiler de memurlar da grevde

  1. Ekonomim
Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler ve memurlar, maaş ve ödenmemiş haklarını talep etmek için belediye önünde eylemlerini sürdürüyor. İşçiler ve memurlar, ödemeler yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapan bazı işçiler ve memurlar, maaş ve ödenmemiş hakları nedeniyle belediye önünde başlattıkları eylemleri sürdürüyor. Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, alacaklarını alamadıkları için 25 gündür iş bırakırken, memurlar da son 15 gündür sosyal denge tazminatı (SDT) ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle her gün sabah saatlerinde belediye önünde toplanıyor.

Disk Genel-İş 10 No'lu Şube yetkilileri, işçilerin uzun süredir maaşlarını tam olarak alamadığını ve taksitler halinde ödemelerin yapıldığını belirtti.

Açıklamada, "Mart ayının bir kısmı ile nisan, mayıs, haziran ve temmuz maaşları ödenmedi. 1,5 yıl önce ödenmesi gereken toplu iş sözleşmesi farkları hâlâ yatırılmadı. Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarının sadece yüzde 36'sı ödendi. İşçiler borçlarını karşılayamaz duruma geldi ve psikolojik olarak zorlanıyor. Belediye başkanı göreve geldiğinde 6 ay içinde sorunların çözüleceği sözü verilmişti, ancak verilen taahhütler yerine getirilmedi" ifadelerine yer verildi.

Eyleme katılan işçiler ve memurlar, hakları ödenene kadar belediye önündeki protestolarını sürdürme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

