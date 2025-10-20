Karşıyaka Stadı için bakanlık onay verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

İzmir'i ilgilendiren pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Stadyumu konusunda belediyenin talebine olumlu karşılık veren Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili yazısını da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teslim ettik. Bakanlık, stadyuma ilişkin belediyenin talebini onayladı. Karşıyaka Stadyumu'nun yapım süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. İzmir'e değer katacak bu adım, merkezi yönetimle yerelin iş birliğinin ve yerelde yapıcı siyasetin en somut göstergelerinden biridir. Mesele İzmir’in yarınlarıdır. Karşıyaka yeni evine, spor şehri İzmir de üçüncü büyük stadyumuna kavuşacak. Şehrimize hayırlı olsun."