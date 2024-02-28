Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kars Digor'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kars Digor merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.51'de gerçekleşen deprem yerin 13.4 km altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Digor (Kars)
Tarih:2024-02-28
Saat:16:51:41 TSİ
Enlem:40.35972 N
Boylam:43.26167 E
Derinlik:13.4 km
Detay:https://t.co/bkwdDbgIZF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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