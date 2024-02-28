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Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kars Digor'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kars Digor merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.51'de gerçekleşen deprem yerin 13.4 km altında meydana geldi.

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