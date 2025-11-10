Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
Kars Valisi Ziya Polat "Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen" birçok hesaba erişim engeli getirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Kars Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerdiği tespit edilen bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yasal süreç başlatıldığını duyurdu.
Kars Valiliği’nde gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısına Vali Polat başkanlık etti. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç de katıldı.
Sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldı
Vali Polat, kentin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi verip, sanal ortamda suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla yürütülen denetimlerde, Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi.
Tespit edilen 23 hesaba erişim engeli getirilmesi yönünde, gerekli yasal sürecin tamamlanıp erişim kısıtlaması uygulandığını dile getiren Vali Polat, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve dijital ortamda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.