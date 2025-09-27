Kars'ta deprem: AFAD duyurdu
AFAD saat 19:15'te Kars'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Kars'ta 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 7 kilometro olarak ölçüldü.
Kars'taki depremin merkezi Selim ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliğinin yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı diğer ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası Kars'ta küçük çaplı panik yaşandı.
Büyüklük:3.7 (Ml)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Selim (Kars)
Tarih:2025-09-27
Saat:19:15:40 TSİ
Enlem:40.56861 N
Boylam:42.55806 E
Derinlik:7 km
