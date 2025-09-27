Kars'ta deprem: AFAD duyurdu

Kars'ta 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 7 kilometro olarak ölçüldü.

Kars'taki depremin merkezi Selim ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliğinin yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı diğer ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası Kars'ta küçük çaplı panik yaşandı.