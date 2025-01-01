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Kars'ta iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1'i ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Kars'ta iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Reşat Ejder idaresindeki 36 M 9032 Sarıkamış Belediyesine ait yolcu minibüsü, Ahmet Kızıl yönetimindeki 36 M 8183 plakalı minibüsle Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten açıklama

Kars Valiliğinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kağızman Kavşağı mevkisinde saat 16.40 sıralarında 2 minibüsün çarpıştığı ihbarı alınması üzerine 7 ambulans ile emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplam 27 vatandaşımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi. 

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