Kars’ta nisan karı: Kar kalınlığı 30 santimi aştı, her yer beyaza büründü

Kars kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Özellikle yüksek kesimlerde bu rakamın daha da arttığı gözlemlenirken, şehir adeta kış ortasını andıran görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karı temizlemek için yoğun çaba harcadı. Kaldırımlar ve girişler küreklerle açılırken, vatandaşlar günlük hayatın aksamaması için seferber oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Kars’a Bursa’dan geldiğini ifade eden Fırat Yıldız, "Baharın tam meydanından geliyorum, yeşil Bursa’dan geliyorum. Sabah 04.00’ten beri bu manzaranın tadını çıkarıyorum. Çok güzel bir manzara, özlediğim manzara, çok güzel tarihi atmosferi, maneviyatı, camileri, şadırvanlar özlediğimiz ortam, benim için kar yağışı sürpriz oldu" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kars’ta bahar aylarında görülen yoğun kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken, kentte adeta yer gök beyaza büründü.