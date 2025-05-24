Kars'ta şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü. Yetkililer, fırtınadan etkilenen bölgelere giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu, yerini kuvvetli rüzgara bırakarak hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Başkaya köyünde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısında hasar oluştu.
Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bazı evlerin çatısının zarar gördüğü anları kaydetti.
Hasar tespit çalışmaları başladı
Köy sakinleri, daha önce bu denli güçlü bir rüzgarla karşılaşmadıklarını belirterek yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yetkililer, fırtınadan etkilenen bölgelere giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.