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Kartal Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması! Belediye başkanına hapis istemi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve 20 kişinin, belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz kiraya verilmesiyle ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacağı iddianame tamamlandı.

Haber Merkezi
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Kartal Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması! Belediye başkanına hapis istemi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019-2021 yılları arasında Kartal Belediyesi’ne ait 44 taşınmazın, Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesine aykırı şekilde kiraya verildiği ve bu durumun görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kamu zararına yol açıldı

İddianamede, İçişleri Bakanlığı’nın teftiş raporlarına da yer verilerek, söz konusu kiralama süreçlerinin tamamında hukuka aykırı uygulamalara rastlandığı ifade edildi. Taşınmazların kiralama ihalelerinin rekabet ortamından uzak, yalnızca tek katılımcıyla gerçekleştirildiği, düşük artış oranlarıyla yüklenicilere avantaj sağlandığı ve belediyenin daha yüksek kira gelirinden mahrum bırakılarak kamu zararına yol açıldığı vurgulandı. Bu bulgular doğrultusunda sanıklar hakkında kamu davası açılması için yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

19 şüpheliye 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi

Şüpheli Gökhan Yüksel'inde aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

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