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Kartal’da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöpler tepki çekti: Vatandaşlar çözüm bekliyor

Kartal’da, belediye iştirakine bağlı işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöplerden rahatsız olan vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Haber Merkezi
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Kartal’da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöpler tepki çekti: Vatandaşlar çözüm bekliyor
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Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem devam ediyor. Bu nedenle toplanmayan çöpler sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında birikti.

Vatandaşlar, etraftaki kötü kokuya ve hijyenik olmayan duruma tepki gösterdi.

İlçe sakinlerinden Recep Karaca, belediye ile işçilerin arasında sorunun halka yansıtıldığını söyledi.

"İşçinin hakkı ne ise onu versinler"

Karaca, pislik içinde bir ilçenin var olduğunu dile getirerek, "Bir an önce anlaşmalarını istiyoruz. İşçinin hakkı ne ise onu versinler. Mahallemiz tekrar huzura kavuşsun. Seçimde oy istemeyi biliyorlar." dedi.

Arkadaşını ziyarete gelen Talip Merhoş ise çöpün oluşturduğu görüntü ve kokudan çok rahatsız olduklarını belirterek, "Çay bile içemiyoruz. Belediyenin buna el atması gerekiyor. Dileriz ki bir an önce ilçe eski günlere geri döner. Temiz sokaklar, temiz çevre istiyoruz." diye konuştu.

Atiye Gürgenci de işçiler ile belediye arasındaki anlaşmanın bir an önce yapılmasını talep etti.

Çevrede her yerin pislik içinde kaldığını anlatan Gürgenci, "İnşallah, çöpler bir an önce toplanır. Eski günlerdeki gibi bir mahalle istiyoruz." ifadesini kullandı.

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