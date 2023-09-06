Kartal'da silahlı çatışma: 1'i ağır, 3 yaralı

Cevizli Mahallesi, Hacılar Caddesi'nde gece 01.00 sularında yaşanan olayda, bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip - içip sohbet ederken çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkte bir araçtan sohbet eden gençlere 7 el ateş edildi.



Çatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Aklımın ucundan geçti"

Olayı gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Demir, "Balkonda oturuyordum. Arka mahalleden bağırma sesleri geldi. Aklımın ucundan geçti bir şey olacak diye, internet kafenin orada vurmaya çalıştı, vuramadı. Sonra kahvenin önünde vurdular" dedi.