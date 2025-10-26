  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kartalkaya faciası davası: Üçüncü duruşma başlıyor
Takip Et

Kartalkaya faciası davası: Üçüncü duruşma başlıyor

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi de yaralanmıştı. Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davanın üçüncü duruşması yarın yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kartalkaya faciası davası: Üçüncü duruşma başlıyor
Takip Et

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi de yaralanmıştı. Bu acı olayla ilgili olarak 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Taraflar mütalaaya karşı savunmalarını sunacak

Duruşma, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirilecek. Yarınki duruşmada, taraflar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunacaklar.

Geçtiğimiz duruşmada, mahkeme başkanı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermiş ve tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına hükmetmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildiGündem

 

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?Ekonomi

 

Gündem
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız
Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem
Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
CHP'nin Eskişehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları tamamlandı
CHP'nin Eskişehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması