Kartalkaya faciası davası: Üçüncü duruşma başlıyor
Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi de yaralanmıştı. Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davanın üçüncü duruşması yarın yapılacak.
21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi de yaralanmıştı. Bu acı olayla ilgili olarak 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Taraflar mütalaaya karşı savunmalarını sunacak
Duruşma, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirilecek. Yarınki duruşmada, taraflar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunacaklar.
Geçtiğimiz duruşmada, mahkeme başkanı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermiş ve tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına hükmetmişti.