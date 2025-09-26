Kartalkaya faciasında 9 bakanlık personeline soruşturma izni

  1. Ekonomim
Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli hakkında soruşturma izni verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personelinden Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmemesini Danıştaya taşıdı.

Danıştay 1. Dairesi, isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğuna karar verdiği Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz için soruşturma izni verdi.

Daire, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında ise soruşturma izni vermedi.

