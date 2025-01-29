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Kartalkaya faciasında gözaltına alınan denetim firması yetkilisi adliyede

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınan denetim firması yetkilisi, Bolu Adliyesi’ne gönderildi.

Haber Merkezi
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Kartalkaya faciasında gözaltına alınan denetim firması yetkilisi adliyede
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilerek İstanbul'da yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bolu Adliyesine sevk edildi

Ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Ali A'nın savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı.

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