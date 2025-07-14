Kartalkaya faciasında yeni görüntüler: İşte otel müdürünün kaçma anı...

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın görülmesine 7 Temmuz'da başlandı. Üst üste 8 gündür devam eden davada bugün müşteki ve tanık ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Emir Aras'ın savunmasıyla örtüşmeyen görüntüler

Otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı da olan Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın yangını fark etmesinin ardından kimseyi uyarmadan ailesiyle birlikte odasını terk ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Emir Aras’ın yangın katlara yayılmadan koridora çıkarak sonuna kadar gittiği, ardından odaya geri döndüğü dikkati çekiyor. Yaklaşık 1 dakika kadar sonra Aras, eşi ve çocuklarıyla birlikte odadan çıkarak uzaklaşıyor.

Yanından geçip haber vermedikleri kadın yangında hayatını kaybetti

Koridorda giderken yanlarından geçtikleri ve haber vermedikleri bir kadının da yangında hayatını kaybetiği öğrenildi.

Davanın tutuklu sanıklarından Aras savunmasında, "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Eşimle birlikte ‘Yangın var’ diye bağırarak, ağzımızı, yüzümüzü kapatarak koşarak merdivenlerden indik. Dumandan dolayı kapıları çalamadık. 7’nci kattan 6’ncı kata indik, eşim o sırada bir çocuğu gördü ve onu kaptı. Onu da alarak dışarı çıktık" ifadelerini kullanmıştı.