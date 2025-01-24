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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bolu Kartalkaya açıklaması

Bolu’daki yangından sağ kurtulan yaralıların son durumu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklandı. Bakan, 8 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bolu Kartalkaya açıklaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki Grang Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından hastanelerde tedavi altında olan yaralıların son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"8 yaralımız kaldı"

Yaşanan olay için üzüntü duyduklarını dile getiren Memişoğlu, "Rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef, Bolu’da yaşanan üzücü olay için hepimiz üzgünüz. Orada rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz."

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