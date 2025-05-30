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Kartalkaya iddianamesi kabul edildi: İstenen cezalar belli oldu

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Haber Merkezi
AA
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Kartalkaya iddianamesi kabul edildi: İstenen cezalar belli oldu
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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ne oldu?

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın 12 saate yakın sürdü. Gece başlayan yangın öğlene doğru kontrol altına alındı. Yangının mutfaktaki kızartma yapılan grill tezgahı nedeniyle çıktığı belirlendi.

Faciaya ilişkin yazılan bilirkişi raporu tartışma konusu oldu. CHP, ilk bilirkişi raporunun kabul edilmediğini belirterek o raporu yayımladı. Adalet Bakanlığı, "korsan rapor" diyerek tepki gösterdi.

Bilirkişi heyet değişikliğinin ardından rapor çıktı. CHP, bu duruma sert tepki gösterdi. CHP, ilk rapora göre denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

Bölgenin büyükşehir belediyesine bağlı olmaması nedeniyle de İçişleri Bakanlığı'na bağlı il özel idaresinin denetimsizliği de tepkilere neden oldu.

Kartalkaya faciasında tartışmalar devam ederken iddianame yazıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Savcılığın, yazdığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

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