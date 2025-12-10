Kartalkaya otel faciası: Bakanlığın 9 çalışanına yurt dışı yasağı getirildi

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin soruşturma kapsamında arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç.’nin de bulunduğu 9 bakanlık personeli hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; karar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un soruşturma izni vermediği 9 personeli ile ilgili Danıştay 1. Dairesi’nin aldığı soruşturma izninin ardından geldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şüpheliyi “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 28 Kasım, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti. Ancak savcılık, şüpheli bakanlık personellerini Bolu’ya getirtmedi. Şüpheli bakanlık personelleri, Ankara’dan SEGBİS aracılığıyla hakimliğe çıkarak beyanda bulundu.

Adli kontrol talebine itiraz edildi

Neşe Ç., Kartalkaya soruşturması kapsamında SEGBİS ile alınan ifadesinde genel müdür olduğunu belirterek “Bu aşamada kaçma şüphem de bulunmamaktadır. Ayrıca genel müdür olarak görev ifa etmekteyim. Hakkımda olası bir yurt dışına çıkış yasağına dair adli kontrol kararı verilmesi başta kamunun olmak üzere mağduriyetlere yol açacaktır” dedi.

Diğer şüpheliler de adli kontrol talebinin reddini istedi. Emekli bakanlık bürokratı Şennur A.D. 2023 yılında emekli olduğunu belirterek şehir planlama ve turizm konusunda danışma firması olduğunu ifade etti.

İfadesinde ülke içinde ve dışında projelerinin olduğunu, işinden dolayı zaman zaman yurt dışına çıkması gerektiğini belirten Şennur A.D. “Hakkımda yurt dışına çıkış yasağına dair bir karar verilmesi tarafımı maddi anlamda telafisi imkansız zararlara sokacaktır. Ayrıca eşim Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyesi olarak yüksek yargı mensubudur. Bu nedenle dahi benim yurt dışına kaçma, yurt dışında saklanma gibi bir düşüncem dahi bulunamaz” dedi.

Üç kişiye yurt dışına çıkış yasağı 6 ayla sınırlandırıldı

Ancak hakimlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç., baş kontrolörler Barış B., Melda A. ve Ramazan A.’nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden Barış B., Melda A., Şüle A.A. ve Ramazan A.’nın yurt dışına çıkış yasağı 6 ayla sınırlandırıldı.

Kararın gerekçesinde “şüphelilerin üzerine atılı suçun vehameti, mevcut delil durumu, atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, şüphelilere ileride verilmesi beklenen muhtemel ceza miktarı gözönüne alındığında adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağı” belirtildi.